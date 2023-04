RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Adversário do Flamengo desta quarta (5), às 19h, na Libertadores, o equatoriano Aucas foi fundado por ex-funcionários da petrolífera Shell, já teve uma grande polêmica envolvendo o lendário ex-goleiro Higuita e atualmente conta com um ex-meia de Atlético-MG e Corinthians, além de um ex-zagueiro do Vasco.

O Aucas foi fundado em 1945 por um gerente e um engenheiro da petrolífera britânica Shell.

A ligação com a rede de combustíveis fez com que as cores do clube fossem a mesma da multinacional: amarelo e vermelho.

O escudo do clube conta ainda com o rosto de um índio da tribo Auca, o que motivou o nome da agremiação.

O jogador mais famoso mundialmente que o Aucas contou em seus 78 anos foi o excêntrico ex-goleiro colombiano René Higuita, que disputou a Copa de 1990 com a Colômbia e que foi campeão da Libertadores de 1989 com o Atlético Nacional (COL).

A passagem de Higuita pelo Aucas foi marcada por ele ter sido flagrado no exame antidoping com cocaína. O ex-goleiro já estava no fim de sua trajetória como atleta.

O elenco atual do Aucas conta com o meia Otero, ex-Atlético-MG, Corinthians e Fortaleza.

A equipe também conta com o zagueiro Luís Cangá, que teve uma passagem discreta de apenas três no Vasco, no início do ano passado.

HIGUITA ADMITIU USO DE COCAÍNA

"Sinto muita tristeza e dor profunda", disse Higuita ao admitir o uso de cocaína, em coletiva de imprensa, depois de ser flagrado no exame antidoping.

O jogo que acusou positivo para o uso de cocaína foi entre Aucas e Olmedo, pelo Campeonato Equatoriano.

Higuita chegou a fazer sucesso com os torcedores do Aucas mesmo com o episódio de doping e sem ter conquistado títulos.

O ex-goleiro colombiano animou os torcedores com a famosa defesa "escorpião", criada pelo arqueiro e que consistia em defender a bola com os pés projetando o corpo para frente e ficando de cabeça para baixo.

Higuita foi tratado como um verdadeiro ídolo em 2019, quando foi convidado para vistar o Aucas, recebeu uma série de homenagens, participou de ações com sócios e torcedores e ainda assistiu ao clássico de Quito contra a LDU, principal rival.

"O Higuita não conseguiu título com o Aucas, mas foi histórico porque virou personagem com seu famoso escorpião, e conquistou o respeito dos auquistas", disse

Carlos Luis Bailón, jornalista do Grupo Producciones Radiofónicas, do Equador.

ORÇAMENTO

O Flamengo possui um orçamento quase 33 vezes maior que o do Aucas.

O orçamento do Flamengo é de R$ 1 bilhão.

O do Aucas é de cerca de R$ 30,4 milhões, segundo a imprensa equatoriana.

O Aucas é apenas o quinto maior orçamento entre os clubes do Equador.

"Claro que o Fla é um monstro comparado ao Aucas, que vai estrear na Libertadores. A expectativa não é muito alta devido ao grupo bastante difícil, mas o sonho de seus torcedores está intacto, querem fazer uma boa competição", disse Bailón.