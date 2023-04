SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick afirmou em entrevista à GQ Brasil que não estava chorando, e sim orando a Deus, quando colocou o colete no rosto ao ser substituído em um jogo do Campeonato Paulista.

"Quando fui substituído coloquei o colete na cabeça, mas não estava chorando, não estava triste. Estava orando para Deus. Já interpretaram errado, falaram que eu estava abalado por não estar fazendo gol", disse.

O jogador afirmou ainda que ficar sem gols não o abala. "O futebol é o que eu quero para a minha vida. Ficar sem fazer gols não me abala, porque sei que as coisas vão melhorar naturalmente. Só preciso manter a mente forte. As críticas não vão diminuir e eu vou precisar suportar isso cada vez mais".

JEJUM

Endrick foi substituído aos 10min do segundo tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino, dia 22 de fevereiro, pela primeira fase do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

Era o 12º jogo consecutivo de Endrick sem marcar gols, o décimo na temporada.

O atacante se dirigiu ao banco de reservas e colocou um colete no rosto.

O próprio Abel Ferreira encarou o gesto como choro e até disse na coletiva que Endrick estava precisando de um abraço.

O jejum de gols acabou no último domingo, após 14 jogos, quando ele marcou pela primeira vez na temporada e fez o único gol do Palmeiras na derrota de 2 a 1 para o Água Santa, pela primeira final do Paulistão.