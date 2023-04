SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras viajou para a estreia na Libertadores sem a maioria de seus titulares, que treinaram normalmente em campo na terça (4) e nesta quarta-feira (5) na Academia de Futebol.

Abel Ferreira decidiu poupar seus titulares da viagem e altitude de La Paz, na Bolívia. Apenas Gabriel Menino viajou para a estreia contra o Bolívar nesta quarta (5), às 21h30.

Os demais titulares treinaram na terç e quarta em campo. Na segunda-feira, o grupo tinha feito um trabalho regenerativo. Nesta quinta (6) já terão o retorno do grupo que está na Bolívia -o clube volta ao Brasil logo após o jogo em voo fretado.

Os trabalhos do grupo que ficou no Brasil foram comandados pelos auxiliares Vitor Castanheira e Andrey Lopes. Os titulares têm foco total na final do Paulistão, no domingo (9), contra o Água Santa.