SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em busca do crescimento do basquete no Brasil, Anderson Varejão ?embaixador global do Cleveland Cavaliers? inaugurou uma quadra de basquete reformada no Beco do Nego, na zona oeste de São Paulo.

O Cleveland Cavaliers reformou uma quadra de basquete na Vila Madalena com o intuito de incentivar a cultura do basquete no Brasil e fortalecer a relação do time norte-americano com os fãs espalhados pelo país.

Anderson Varejão, embaixador do clube, foi o responsável por comandar a inauguração ao lado de Nic Barlage, CEO dos Cavs, e Rodrigo Vicentini, head da NBA no Brasil.

O ex-atleta trabalha na gestão do Cavaliers e, portanto, vive em Ohio (EUA). Apesar disso, ele garantiu que estará sempre acompanhando a quadra e os outros projetos do clube no Brasil.

"Essa quadra aqui ficou maravilhosa. O trabalho é muito legal, os grafites sensacionais. É muito bom poder ver o nosso basquete se desenvolver em um espaço como esse. Sempre que volto ao Brasil tenho a oportunidade de estar com a molecada do Instituto que tenho pelas cidades do Brasil. Eu gosto muito de estar em projetos como esse. Estarei sempre a disposição. Isso é um projeto que a gente tem com vocês com um comprometimento de pelo menos cinco anos", destacou Varejão.

"Meu plano é de sempre que puder estar presente aqui, saber como a quadra esta sendo utilizada, como estão rolando os projetos, se a molecada está gostando, se era isso que eles esperavam e tudo mais. e a gente, de longe e quando puder de perto, estará dando essa assistência necessária", complementou.

CAVALIERS QUER "INVADIR" O BRASIL

A quadra na Vila Madalena é só o começo. O Cleveland Cavaliers planeja uma série de ações em outras cidades do Brasil.

A cidade de Vitória, local em que Varejão nasceu e deu os primeiros passos no esporte, receberá uma quadra reformada também.

"O nosso próximo passo vai ser em Vitoria, no Clube de Regatas Saldanha da Gama, onde comecei a minha carreira. Vamos fazer uma reforma onde comecei os primeiros passos no basquete, vai ser muito legal", afirmou.

Varejão destaca que ações como essas são essenciais para o incentivo da prática da modalidade.

"O basquete vem crescendo principalmente nas praças, nos parques. A gente tem visto muitos eventos e homenagens. Isso que ajuda a gente cada vez a fortalecer o nosso basquete. Meu legado eu sempre busquei fora de quadra e dentro de quadra fazer o meu melhor, me dedicar ai maximo. Sempre falo que durante minha carreira eu abri mão de muitas coisas e agora quero continuar ajudando de uma maneira natural, bacana", disse.

ATIVIDADES AGITAM QUADRA RENOVADA

Após a cerimônia de inauguração, a quadra já recebeu algumas atividades. A primeira foi uma batalha de rimas.

Em seguida, o grupo Dunk Lab comandou uma apresentação de enterradas, com direito a participação de Varejão nos desafios (veja o vídeo acima).