SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa Sul-Americana de 2023 começa nesta semana com um dos jogos mais aguardados da fase de grupos. O São Paulo enfrentará o Tigre, da Argentina, nesta quinta-feira (06), às 21h (horário de Brasília). É uma reedição da final da competição em 2012 entre as duas equipes que terminou recheada de polêmicas.

A partida será transmitida pelos canais ESPN e Star+.

Mas o São Paulo não será o único representante brasileiro em campo na competição. Santos, Botafogo, Fortaleza, Goiás, América-MG e Red Bull Bragantino também terão seus jogos transmitidos ao vivo.

O Botafogo enfrentará o Magallanes, do Chile, na quinta, às 21h, e o jogo terá transmissão no Paramount+.

O Fortaleza joga nesta quarta-feira (05), contra o Palestino, do Chile, com transmissão exclusiva no Paramount+.

Já o América-MG encara o Peñarol, do Uruguai, nesta quarta, às 21h, com transmissão nos canais ESPN e Star+.

*

Tabela completa dos jogos dos times brasileiros na estreia da Copa Sul-Americana 2023

Goiás x Independiente Santa Fé (COL) - 04/04, às 19h - Paramount+

Blooming (BOL) x Santos - 04/04, às 21h30 - ESPN, Star+ e SBT

Fortaleza x Palestino (CHI) - 05/04, às 19h - Paramount+

América-MG x Peñarol (URU) - 05/04, às 21h - ESPN e Star+

Tacuray (PAR) x Red Bull Bragantino - 06/04, às 21h - ESPN e Star+

Magallanes (CHI) x Botafogo - 06/04, às 21h - Paramount+

Tigre (ARG) x São Paulo - 06/04, às 21h - ESPN e Star+