SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renato Augusto deve reforçar o Corinthians na estreia do time na Libertadores.

O QUE ACONTECEU?

O jogador retornou de lesão após quase um mês. "Estou me sentindo bem, treinando normal nessa última semana, é claro que você perder jogo, perder uma sequência de treino é ruim".

A boa recuperação se deve a ele estar bem fisicamente antes da lesão. Remato Augusto se sentia bem fisicamente e por isso sente que apesar da lesão continuou em um nível alto.

"Na expectativa da estreia, é um longo tempo sem jogo, então, muito tempo pensando em só um jogo, então você perde um pouco da normalidade de jogo, de estar sempre jogando, mas a gente trabalhou bem, está bem preparado e que a gente possa fazer uma grande estreia, para gente poder ir crescendo na competição", disse o jogador para a Corinthians TV.

A LESÃO

Renato sofreu um estiramento no ligamento colateral medial no joelho direito, contra o Santo André, pela última partida da fase de grupos do Paulista, no dia 4 de março, contra o Santo André.

O Corinthians não teve nenhuma partida oficial, desde 12 de março, quando foi eliminado do Paulista pelo Ituano. O time volta a campo nesta quinta-feira (6) contra o Liverpool do Uruguai.