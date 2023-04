SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roman Weidenfeller, goleiro campeão da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, revelou bastidores da estadia da seleção no Brasil durante o Mundial.

Weindenfeller revelou que, após os jogos, ele e outros jogadores bebiam caipirinhas e perdiam a hora em bares.

O ex-goleiro também afirmou que os jogadores da seleção alemã deixavam o hotel para irem à praia.

O período no Brasil foi definido por Weindenfeller como "um dos melhores momentos da vida" em entrevista ao canal oficial do Campeonato Alemão.

GOLEADA CONTRA O BRASIL

Weindenfeller afirmou que não houve nenhum tipo de pedido para a Alemanha "pegar leve" contra o Brasil no intervalo do jogo que terminou em 7 a 1.

Segundo ele, Joachim Löw e os companheiros apenas falaram coisas positivas no vestiário e cobraram foco no segundo tempo.

O QUE DISSE WEINDENFELLER?

Bares e praias no Brasil: "Foi um dos melhores momentos da minha vida, ir para o Brasil e jogar a Copa do Mundo. Tivemos um ótimo período, conhecemos o povo brasileiro. Nós saímos várias vezes [do hotel], íamos para a praia. O tempo sempre estava ensolarado. Depois dos jogos, sentávamos juntos num bar e bebíamos algumas caipirinhas. Perdíamos a hora no bar. Aí acordávamos de manhã para ir para o campo e treinar. Não é fácil quando você bebe cinco ou seis caipirinhas. Mas foi um ótimo momento. Grande conexão com o povo brasileiro".

7 a 1: "Não. Ninguém falou nada [sobre pegar leve], porque somos jogadores profissionais. Joachim e os companheiros falavam coisas positivas sobre o primeiro tempo. E que tínhamos que ficar focados e concentrados em fazer nosso jogo".

Goleiro brasileiro favorito: "Meu favorito é o Júlio César. Ele estava jogando esse jogo. Eu o encontrei antes muitas vezes. Ele é um ótimo cara, tivemos uma boa conexão. Depois do jogo eu fui até a ele, não disse 'desculpe' ou algo do tipo, mas demonstrei meu respeito".