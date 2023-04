SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Comandante da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo, Tite recebeu uma sondagem logo após a eliminação para a Croácia sobre o interesse em treinar o Chelsea (Inglaterra).

Intermediários do mercado da bola consultaram o brasileiro sobre o Chelsea. Os empresários afirmavam que o clube inglês teria uma mudança no comando no máximo até o meio deste ano.

A conversa se deu entre dezembro e janeiro, mas não teve participação direta do Chelsea. Os agentes do mercado falaram com o estafe de Tite, mas não houve evolução.

A sondagem não se transformou em proposta. O Chelsea demitiu Graham Potter no último domingo (2), mas Tite não está entre os nomes mais cotados para assumir a equipe inglesa.

Tite sinalizou positivamente, mas não 'se ofereceu' para o cargo. Fiel ao perfil discreto, o ex-treinador da seleção de fato não costuma ter tal tipo de ação. Ele segue no mercado e não tem pressa de voltar ao banco de reservas.