SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos não conseguiu trazer as prioridades do técnico Odair Hellmann e foi atrás do lateral Gabriel Inocêncio, do Água Santa.

O Santos acertou a contratação de Gabriel Inocêncio, lateral "2 em 1" do Água Santa, clube finalista do Campeonato Paulista. O empréstimo vai até dezembro.

O clube alvinegro buscou vários jogadores, mas não obteve sucesso e foi atrás de Inocêncio, de 28 anos.

O reforço santista é destro, mas jogou o Campeonato Paulista na lateral esquerda. Ele chegará na Vila Belmiro como opção para as duas posições.

A polivalência foi o principal trunfo de Gabriel Inocêncio, que não estava nos planos da comissão técnica antes da final do Estadual.

O Santos tentou vários: o lateral-direito Lucas Blondel, do Tigre (Argentina), e os esquerdos Wendell, do Porto (Portugal), e Jamerson, do Guarani, foram procurados antes de Inocêncio.

O centroavante Bruno Mezenga, também do Água Santa, acertou com o Santos. A diretoria busca outros nomes dos estaduais.

LATERAIS NÃO CONVENCEM

O Santos tem dois laterais para cada lado do campo, mas nenhum convenceu o técnico Odair Hellmann.

João Lucas chegou do Cuiabá indicado por Odair, porém, ainda não se firmou na ala direita. Nathan é outro que não brilha.

Titular da lateral esquerda, Felipe Jonatan divide opiniões no clube, enquanto o jovem Lucas Pires começou mal essa temporada.