SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol não aproveitou a chance que teve contra o Aucas de ser a referência no ataque do Flamengo.

O camisa 10 foi o centroavante do elenco rubro-negro, mas teve atuação apagada na estreia da Libertadores. O jogador de 26 anos desempenhou a função de '9', posição que chegou a pedir ao técnico Vítor Pereira para jogar.

Gabigol voltou ao time titular na partida após ter começado no banco contra o Fluminense, pela ida da final do Campeonato Carioca, quando foi preterido por Pedro. O técnico optou por escalar uma equipe alternativa no torneio continental e poupou nove jogadores para o jogo de volta da decisão do Estadual.

O atacante perdeu duas chances diante do goleiro adversário, uma em cada tempo.

Ele não conseguiu ajudar o Flamengo no duelo e chegou ao seu oitavo jogo sem marcar. É a maior seca do jogador desde novembro de 2021, quando quebrou um jejum de nove partidas sem balançar as redes.

DILEMA NO ATAQUE

A utilização de Gabigol ao lado de Pedro é um dos maiores dilemas do Flamengo. A vontade do camisa 10 de atuar como centroavante dificulta o encaixe de ambos no time titular.

Gabigol está vivendo o maior período sem participações em gols desde que chegou ao Flamengo, em 2019, segundo dados da plataforma O Gol. Além da seca de gols, ele não deu nenhuma assistência nos últimos oito compromissos do Rubro-Negro.

Ele marcou pela última vez na vitória por 3 a 1 sobre o Volta Redonda, pela fase de grupos do Carioca. Ele já balançou a rede sete vezes e deu um passe para gol em 2023.