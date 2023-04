SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou na manhã desta quinta-feira (6) seu novo ranking de seleções. A Argentina voltou ao topo após seis anos.

A seleção brasileira caiu para a terceira colocação.

A Argentina assumiu a liderança após conquistar o título da Copa do Mundo de 2022. Os argentinos somam 1840,93 pontos.

A França vem na sequência com 1838,45 pontos. Os franceses foram derrotados na final do Mundial da Fifa do Qatar.

As duas seleções se beneficiaram com a derrota do Brasil para Marrocos, que caiu do trono e ficou em terceiro.

O ranking é calculado com um sistema de soma e subtração sobre o total de pontos, dependendo dos resultados e do nível do adversário enfrentado.

*

TOP 10

1 - Argentina

2 - França

3 - Brasil

4 - Bélgica

5 - Inglaterra

6 - Holanda

7 - Croácia

8 - Itália

9 - Portugal

10 - Espanha