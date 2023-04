MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A derrota do Náutico nesta quarta-feira (5) para o Salgueiro trouxe complicações para o planejamento do time em 2024.

Os times empataram em 1 a 1 no time normal e, após 34 cobranças, o Salgueiro saiu com a vitória nas quartas de final.

Com esse desempenho, o Náutico está fora da Copa do Brasil via estadual, já que o Pernambucano só garante vaga aos três primeiros colocados do estadual.

Ainda há chance de se classificar, mas, para isso, o Náutico precisa conquistar o torneio na edição deste ano.

O Náutico pega o Cruzeiro na terceira rodada da competição nacional deste ano.

OUTRAS CONSEQUÊNCIAS

Além de se complicar na vaga para a Copa do Brasil, o time também tem problemas para a Copa do Nordeste do ano que vem.

O Náutico está classificado, mas ainda não sabe se vai direto para a fase de grupos ou se disputa uma eliminatória. Depende de título do Sport para não passar pelo mata-mata.

Quem ficou fora do torneio foi o Santa Cruz, que dependia de uma final entre Náutico e Sport para conquistar a vaga. Com isso, a Cobra Coral não tem vaga na Copa do Brasil, no Nordestão e só disputará a Série D caso faça uma boa campanha neste ano.

As semifinais do Campeonato Pernambucano serão entre Sport e Petrolina, nesta sexta-feira (7), às 16h30, e Retrô e Salgueiro no sábado (8), no mesmo horário.