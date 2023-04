MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O estado de Pernambuco, embora tenha a segunda maior presença nas finais da Copa do Nordeste, receberá o jogo da volta pela apenas pela segunda vez em um intervalo de 23 anos na Ilha do Retiro.

Sport e Ceará se enfrentarão na Ilha do Retiro no segundo jogo da final. A partida acontece às 21h do dia 3 de maio.

A primeira partida acontece na Arena Castelão, às 21h do dia 14 de abril.

O Sport decidiu apenas um dos sete títulos que disputou em casa. Só em 2000 a equipe decidiu na Ilha do Retiro.

O estado da Bahia ocupa o primeiro lugar com oito jogos decisivos. A segunda posição é ocupada pelo Ceará, tendo sediado quatro decisões.

ILHA DO RETIRO OU ARENA PERNAMBUCO

A direção do Leão confirmou nesta quarta-feira (5) a Ilha do Retiro como palco do segundo jogo após pressão da torcida. A Arena Pernambuco ?palco no ano passado?, era cotada para sediar a partida devido a sua capacidade.

O Sport conquistou o direito ao jogo da volta ser em seu território devido a ter melhor campanha na competição.

FINAL DA COPA DO NORDESTE

O Ceará se classificou ao derrotar o Fortaleza no dia (29). O time alvinegro venceu o Clássico Rei por 3 a 2.O Sport avançou ao vencer o ABC no dia 30.

O Leão da Ilha venceu por 1 a 0 depois de ter o jogo suspenso por quase 24 horas por causa da forte chuva que castigou o gramado da Ilha do Retiro.