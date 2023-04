SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ficou muito frustrado ao não conseguir Jamerson, do Guarani, e procura soluções para a sua lateral esquerda.

O clube tricolor tentou contratar Jamerson até o último minuto, mas perdeu a disputa para o Coritiba.

O São Paulo vê poucas opções no mercado e se convenceu de que Jamerson seria uma solução. Pesou a favor do Coritiba o empréstimo do meia Régis no negócio.

O time do Morumbi segue atento e busca alternativas. Comissão técnica, diretoria e departamento de inteligência vasculham os estaduais e até agora não se animaram.

A janela de transferências está aberta apenas para o mercado interno e fecha no dia 20 de abril.

QUEM PODE JOGAR

O São Paulo perdeu Welington por causa de uma cirurgia no tornozelo e só tem Caio Paulista e Patryck Lanza para a posição.

Caio, emprestado pelo Fluminense, é atacante de origem e atuaria improvisado, enquanto Lanza tem apenas 20 anos e será desfalque por convocações para a seleção brasileira sub-20.

O técnico Rogério Ceni quer um lateral-esquerdo, mas já avisou que encontrará soluções se essa peça não chegar.

O São Paulo também está de um olho em zagueiros no mercado da bola. Não há negociações avançadas.