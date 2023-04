SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento médico do Palmeiras identificou uma entorse no tornozelo direito do jogador Mayke, que sofreu uma entrada dura no jogo contra o Bolívar.

O QUE ACONTECEU

O lateral-direito Mayke sofreu uma entrada dura, de carrinho, no tornozelo direito na partida desta quarta-feira (5), pela Libertadores. O árbitro não marcou falta.

Mayke foi atendido pelos médicos, saiu de campo em uma maca, aos prantos e precisou ser substituído.

Nesta quinta, em São Paulo, Mayke realizou exames e o departamento médico alviverde identificou uma entorse no tornozelo. O atleta já iniciou os tratamentos.

PROBLEMAS NAS LATERAIS DO PALMEIRAS

A lesão de Mayke liga um sinal de alerta em Abel Ferreira, que já está com problemas na lateral direta.

Mayke é reserva direto do titular Marcos Rocha. Se o jogador não conseguir se recuperar a tempo da final, o treinador precisará ter outro substituto na manga.

Na lateral direita, Abel conta com Vanderlan, garoto que veio das categorias de base. O titular Piquerez torceu o joelho direito e está afastado