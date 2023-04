PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez vai ser personagem de uma linha de produtos voltados para soluções térmicas. As peças são produzidas pela Termolar, que firmou parceria com Grêmio.

Suárez vai estampar uma marca de produtos voltados para os costumes gaúchos, muito semelhantes aos uruguaios. A partir desta sexta-feira (7) serão vendidos garrafas térmicas, cuias e copos com a assinatura do "Pistolero".

Os produtos trazem o sinal que Suárez faz com as mãos ao comemorar seus gols, o autógrafo dele e o símbolo do Grêmio.

A empresa já esteve com o Uruguai na Copa do Mundo do ano passado ao produzir a Botija, garrafa térmica que virou mascote da seleção celeste.

Os produtos serão comercializados inicialmente na loja Grêmio Mania da Arena e no site da empresa. Em seguida também estarão disponíveis nas demais lojas oficiais do clube, em supermercados e bazares.

Essa é a primeira linha de produtos licenciada que Suárez terá em solo brasileiro

Este é um momento ímpar para a empresa. Já possuímos uma forte ligação com o povo uruguaio e com a seleção do país, e agora estendemos esse laço para uma linha do Suárez. Entendemos que uma parceria com um atleta de tanta importância só reforça nossa relevância no segmento e podemos oferecer uma edição especial de produtos para o torcedor gremista e fãs do futebol, que já contam com linhas dos dois principais clubes gaúchos Roberto Wickert, Coordenador de Marketing e Produto da Termolar