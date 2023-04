RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Desde 2020 no Rio de Janeiro, Germán Cano, do Fluminense, se apaixonou pela cidade e cogita morar de vez na capital carioca quando se aposentar.

Cano decidiu aceitar a proposta do Fluminense para poder continuar morando no Rio de Janeiro.

O argentino não havia renovado o contrato com o Vasco no fim de 2021 e se transferiu para o rival no início da temporada seguinte.

Cano e sua família sentem-se totalmente adaptados ao Rio e confidenciaram a amigos que cogitam morar na cidade quando o atacante se aposentar.

Seu filho Lorenzo, de três anos, já está na escola e aprende o português. A esposa, Rocío, fez amizades com brasileiras e sente-se feliz no Rio.

Outra possibilidade é viver em Medellín, cidade colombiana onde morou por cinco anos.

Algo que já está praticamente descartado é ele voltar para a Argentina, mesmo tendo nascido no país.

ALTINHA, GOLFE, AMIGOS DE CLUBES RIVAIS

Cano recentemente apareceu jogando altinha em uma praia do Rio de Janeiro junto com anônimos. O vídeo viralizou na internet.

Outro point que o argentino vez por outra aparece é o quiosque "K8", na praia da Barra da Tijuca (RJ).

O atacante tem como um dos hobbies prediletos jogar golfe. Ele pratica o esporte, principalmente, em dois campos destinados a isso no bairro da Barra da Tijuca (RJ) e já foi até premiado pela federação local.

Foi praticando golfe no Rio que ele nutriu muitas amizades com brasileiros de fora do ambiente do futebol.

Cano costuma viajar com estes amigos para Angra dos Reis, na região da Costa Verde (RJ), nos momentos de folga.

Entre os amigos do futebol, costuma ter convívio social com o zagueiro argentino Victor Cuesta, do Botafogo; com o uruguaio Michel Araújo, que se transferiu para o São Paulo; com o argentino Sarrafiore, ex-Vasco e atualmente no Independiente (ARG), e com o ex-jogador argentino Conca, ídolo do Fluminense.

CIDADÃO CARIOCA

Cano recebeu o título de "cidadão carioca" da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em maio de 2022.

O atacante do Fluminense receberá agora a medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A honraria é dada pela Câmara a pessoas que se destacaram na comunidade.

NOVO 'REI DO RIO'?

Germán Cano tem tudo para se tornar o artilheiro do Campeonato Carioca de 2023. Ele possui 14 gols contra nove do atacante Pedro, do Flamengo, restando apenas a final deste domingo (9) entre os rivais para o término da competição.

A alcunha de "Rei do Rio" foi bastante utilizada na década de 90, nas rivalidades na cidade geradas pelos duelos provocativos entre Romário, Renato Gaúcho, Túlio Maravilha e Edmundo.