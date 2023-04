SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos contratou o centroavante Bruno Mezenga, de 34 anos, para não pressionar o jovem Deivid Washington.

O time alvinegro não quer acelerar os passos do atacante de 17 anos. Bruno Mezenga é destaque do Água Santa, finalista do Cameponato Paulista.

O titular do Santos é Marcos Leonardo e, com o empréstimo de Rwan para o Vasco, o clube procurava uma alternativa para Deivid não ser a reposição imediata.

Mezenga é visto pelo Santos como oportunidade de mercado. Ele chega por empréstimo sem custos até dezembro, com opção de compra fixada no contrato. Ele é o vice-artilheiro do Paulista, com sete gols.

Bruno Mezenga tem características diferentes de Marcos Leonardo: é mais centroavante fixo, trombador. O Menino da Vila tem mais mobilidade.

O técnico Odair Hellmann queria um centroavante "pivozão" desde o início do ano, mas não via essa função como prioridade.

PROMESSA

Deivid Washington é uma grande joia do Santos e deixa Odair Hellmann e os demais funcionários do Santos animados.

Artilheiro na base, Deivid já treina no elenco profissional do Peixe, mas fica à disposição para alguns jogos do sub-20.

O centroavante tem contrato até 30 de junho de 2024. A multa rescisória é de cerca de R$ 100 milhões. O acordo deve ser renovado em breve.