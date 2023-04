SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rogério Ceni explicou a opção de colocar Luciano entre os reservas na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Tigre nesta quinta-feira (6), na Argentina, pela estreia na Sul-Americana.

"Estudamos o Tigre, tivemos mais tempo de observação desde o sorteio e fizemos essa formação. Achei o David e o Erison ideais com o Calleri suspenso. São jogadores fortes, de atacar o espaço, como foi no primeiro gol, numa bola enfiada com espaço e perna boa do Erison. Luciano é mais entrelinhas, de flutuação, e David e Erison são mais de atacar linhas. Acho que a escolha se mostrou boa", disse o técnico.

O QUE ACONTECEU

O técnico Rogério Ceni optou por David e Erison no ataque, com Wellington Rato na armação ao lado de Méndez e Rodrigo Nestor.

Ceni estudou o Tigre e entendeu que precisava de atacantes de maior profundidade. Erison fez os dois gols da vitória.

Outra mudança foi o esquema com três zagueiros: Alan Franco, Arboleda e Beraldo. Nathan e o recém-chegado Michel Aráujo foram os alas.

Luciano entrou no fim e não brilhou. Ele ficou menos de 20 minutos em campo.

TITULAR (QUASE) ABSOLUTO

Luciano tem 13 jogos na temporada e foi titular em 11 deles. Ele só saiu do banco de reservas contra Corinthians, quando fez um gol, e diante do Tigre.

Os números de Luciano não empolgam neste ano. O atacante tem dois gols e apenas uma assistência nessas 13 partidas.

Com Luciano possivelmente entre os reservas, o São Paulo voltará a campo para enfrentar o Ituano na terça-feira, no Morumbi, pela Copa do Brasil.