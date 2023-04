PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Finalista do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio, o Caxias não tratava a competição como prioridade no início da disputa. Agora, a boa campanha significa a retomada do clube.

Os times se enfrentam neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

A prioridade do Caxias estabelecida no início de 2023 é subir para Série C do Brasileiro. O Gauchã não era foco principal.

Porém, a boa campanha desde a primeira fase catapultou o time, que agora sonha com a conquista da taça.

Agora, o plano é usar o Estadual como alavanca para os sonhos nacionais.

Quando foi campeão gaúcho, em 2000, o Caxias esteve perto de chegar à Série A. Impulsionado pelo sucesso local, em 2001 terminou a Série B do Brasileiro em terceiro, mas apenas dois subiam para elite.

CAMPANHA EMPOLGANTE

O Caxias está invicto há 13 jogos no Gaucho. O time de Thiago Carvalho só perdeu para o Grêmio na estreia da competição.

Na primeira fase terminou com o terceiro lugar: foram cinco vitórias, cinco empates e uma derrota, com 11 gols marcados e oito sofridos.

Na semifinal, o Caxias bateu o Inter nos pênaltis, calando o Beira-Rio após dois empates por 1 a 1. No duelo de ida da decisão, novo empate por 1 a 1, desta vez com o Grêmio.