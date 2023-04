SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, criticou Lionel Messi por não ter chamado a atenção de Emiliano Martínez quando o goleiro colocou o troféu de melhor goleiro da Copa do Mundo na frente das partes íntimas.

As declarações de Ceferin foram retiradas do livro "Messianico", de Sebastián Fest e Alexandre Juillard.

Ele afirma que Messi "devia ter falado alguma coisa, dito para ele [o goleiro] parar de fazer isso, para mostrar algum respeito".

O dirigente da Uefa também acredita que houve falta de respeito com Mbappé, companheiro de equipe de Messi no PSG.

Ceferin critica as atitudes de Dibu Martínez com as provocações ao atacante francês na disputa de pênaltis. "Se você ver como ele reagiu nos pênaltis... Não entendo porque ele tira sarro do Mbappé, coisas assim. Isso não é esportividade, foi primitivo e não gostei".

Aleksander ainda destaca a "humildade" de Messi e o bom trabalho do goleiro argentino, mas considera as ações "primitivas" e o gesto "uma coisa nojenta".

Ceferin acredita que esse gesto manchou a comemoração de um marco como a conquista da Copa. "Isso não se faz. Você ganhou a Copa do Mundo! Mostre alguma grandeza, mostre que você não é primitivo. Você pode ser um goleiro perfeito. Mas se não é uma boa pessoa...", acrescenta.

O GESTO

Martínez brilhou na final do Mundial e pegou uma cobrança na disputa de pênaltis contra a França, ano passado.

O arqueiro explicou que o gesto de exibir o troféu na frente das partes íntimas foi uma "resposta" às vaias dos franceses.