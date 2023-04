SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Chelsea denunciou cantos homofóbicos de torcedores do Wolverhampton após a derrota neste sábado (8) por 1 a 0, no Estádio Molineux, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

O Chelsea emitiu uma nota oficial para denunciar os cantos homofóbicos de torcedores do Wolverhampton

O clube afirmou que trabalhará com a "Chelsea Pride" para extinguir esse tipo de canto nos seus jogos.

O serviço de som do estádio do Wolverhampton pediu para os torcedores pararem, mas não adiantou.

A Premier League se pronunciou:" O cântico homofóbico ouvido no Wolverhampton contra o Chelsea hoje não tem lugar no futebol ou na sociedade. A PL condena todas as formas de discriminação. O futebol é para todos".