SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Manchester City goleou o lanterna Southampton por 4 a 1 na tarde deste sábado (8), fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, e manteve a caça ao líder Arsenal.

Os gols do City foram marcados por Haaland (duas vezes), Grealish e Julián Álvarez (de pênalti). O segundo do norueguês foi uma pintura, de meia-bicicleta. Mara fez o gol de honra do Southampton.

Haaland foi a principal novidade do time. O norueguês não entrava em campo desde 18 março e havia sido desfalque no clássico conta o Liverpool por conta de uma lesão na virilha. Com os gols, ele chegou a 30 na atual Premier League.

O jogo também foi especial para De Bruyne, que alcançou 100 assistências (em 237 jogos) na história da Premier League ao cruzar na medida para Haaland abrir o placar.

Foi a oitava vitória seguida do Manchester City, a quinta no Campeonato Inglês. O time de Guardiola chega a incríveis 21 gols nos últimos quatro jogos.

Com o resultado, os Citizens chegam a 67 pontos e ficam a cinco do Arsenal, que tem 72 ?ambos estão com 29 jogos, mas os Gunners ainda entram em campo amanhã (9), em clássico contra o Liverpool, às 12h30, no fechamento da 30ª rodada.

Vale lembrar que Manchester City e Arsenal ainda têm um confronto direto, marcado para o dia 26 de abril, no City of Manchester.

O time de Guardiola faz o seu jogo atrasado da 28ª rodada, contra o West Ham, em 3 de maio, quando City e Arsenal finalmente voltarão a ficar com o mesmo número de jogos.

SOUTHAMPTON

Bazunu; Walkers-Peters, Bella-Kotchap e Maitland-Niles; Alcaraz (Djenepo), Lavia (Diallo) e Ward-Prowse; Elyounoussi (Armstrong), Walcott (Perraud) e Sulemana (Mara).

T.: Rubén Sellés

MANCHESTER CITY

Ederson, Stones (Walker), Akanji, Dias e Aké (Sergio Gómez); Rodri (Kalvin Phillips), De Bruyne e Gundogan; Mahrez (Bernardo Silva), Grealish, Haaland (Julián Álvarez). T.: Pep Guardiola

Local: St Mary's Stadium, em Southampton (ING)

Competição: Campeonato Inglês

Cartões amarelos: Stones, Haaland (City)

Gol: Haaland (City), aos 44min do primeiro tempo; Grealish (City), aos 13min, Haaland (City), aos 22min, Mara (Southampton), aos 27min, e Julián Álvarez (City), aos 29min do segundo tempo