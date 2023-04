SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Cinco jogos e cinco vitórias, a campanha perfeita do Sesi Araraquara segue com tudo na Liga de Basquete Feminino. A equipe, jogando fora de casa, fez 76 a 54 para cima do Ituano e é a única invicta da temporada. Já o time de Itu ainda não venceu em 2023.

A ala-pivô Aline Moura teve uma grande atuação no triunfo do Sesi Araraquara, fez 14 pontos, pegou 10 rebotes e deu três assistências, além de mais quatro roubos. O duplo-duplo lhe garantiu mais um prêmio de MVP na temporada, o quarto em cinco jogos.

O resultado deixou a equipe de Araraquara com 10 pontos na tabela da LBF, um a mais do que o vice-líder Sampaio. Na lanterna, o time de Itu ainda está atrás de sua primeira vitória na atual temporada.

ITUANO

Larissa, Palmira, Joice, Maria Carolina, Karina, Aninha, Isabella, Wanessa, Thayná, Ingrid, Khallyta, Bianca e Maristela.

T.: Antonio Carlos Barbosa

Sesi Araraquara: Sossô, Maila, Aline Moura, Vitória Marcelino, Jeanne, Leticia Lopes, Beatriz, Alexia, Izabela, Tatiana, Jaqueline e Diully.

T.: João Camargo

Liga de Basquete Feminino - 5ª rodada

Data: 08/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Ginásio Prudente de Moraes, em Itu