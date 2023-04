SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A história de Maurício dos Santos, o "Bolt mato-grossense", mobilizou até uma fornecedora de material esportivo, mas o velocista de 16 anos correrá descalço neste domingo (9) mais uma vez.

O Bolt mato-grossense, como é apelidado, não conseguiu encontrar uma sapatilha no tamanho 47 mesmo com a repercussão nacional de seu feito. Na sexta (7), ele competiu descalço e venceu uma bateria na semifinal dos 400m raros no Brasileiro sub-20 de Atletismo ?no entanto, seu tempo não foi o suficiente para uma vaga na final.

Ele estará descalço na pista novamente para competir no revezamento 4x100m. A competição está sendo realizada em Cascavel, no Paraná, e conta com 715 atletas e 124 equipes de 23 estados do país.

A irmã de Mauricio, Ludmila, contou ao UOL que só achou uma sapatilha na numeração correta fora do Brasil, no Reino Unido. Ela segue à procura do equipamento para o irmão.

O atleta de 1,86m perdeu duas sapatilhas que rasgaram no último ano, quando ele cresceu e passou do 45 para calçar 47. Além da numeração, a questão financeira é outro fator que dificulta a busca da família pelo calçado.

MOBILIZAÇÃO POR SAPATILHA

A situação do velocista sensibilizou diversas pessoas e resultou na criação de uma vaquinha. A advogada Maria Gabriela Junqueira entrou em contato com a família de Maurício e eles tiveram a ideia para angariar recursos e ajudá-lo financeiramente ?a vaquinha já arrecadou R$ 2,6 mil e teve 67 colaboradores até a publicação deste texto.

Até a Puma se mobilizou e prometeu um kit de equipamentos para o jovem atleta. Renan Gallina, velocista de 19 anos patrocinado pela marca, entregou a Mauricio uma camisa que foi um presente simbólico. O kit será enviado pela fornecedora de material esportivo para a casa da família em Araputanga, no Mato Grosso.

Além de descalço, Mauricio correu de bermuda na bateria dos 400m rasos. Ele não possui shorts térmico e a irmã afirmou que também não conseguiram a vestimenta.

[Repercussão] Foi uma loucura. Estou muito feliz de ter conseguido correr. Não tinha muita condição de ter sapatilha, corri descalço para obter a minha marca. No último campeonato corri 52s, nesse corri 51s. Espero estar evoluindo cada vez mais. Agradeço a todo mundo que está podendo me ajudar com tudo." Mauricio dos Santos Oliveira, à TV Atletismo Brasil