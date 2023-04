SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool empatou com o Arsenal por 2 a 2 na manhã deste domingo (9) e do Campeonato Inglês. O jogo foi válido pela 30ª rodada da competição.

Os gols do Arsenal foram marcados por Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus, os nomes da primeira etapa. O empate do Liverpool veio com Salah e Roberto Firmino.

O Arsenal não sentiu a pressão de jogar fora de casa e foi para cima do Liverpool desde o apito inicial. Não à toa, Martinelli abriu o placar aos sete minutos. Ao anfitrião Liverpool, sobrou apenas a marcação nos adversários.

No fim do primeiro tempo, o Liverpool acordou na partida com um gol de Mohamed Salah. A partir daí, os donos da casa conseguiram construir jogadas e assustar os rivais antes do intervalo.

O segundo tempo teve um cenário completamente diferente: desta vez, o Arsenal teve dificuldades enquanto o Liverpool passou a bombardear os adversários em busca do empate.

O Arsenal conseguiu recuperar um pouco do ritmo do primeiro tempo, mas no fim não segurou 100% o Liverpool.

Roberto Firmino saiu do banco de reservas para botar fogo no jogo e empatar para o time da casa aos 41 minutos.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 44 pontos e segue na oitava colocação da tabela. Já o Arsenal chegou aos 73, segue na liderança, mas viu a diferença para o Manchester City cair para seis pontos.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi majoritariamente dominado pelo Arsenal. A equipe de Mikel Arteta conseguiu abrir vantagem com o brilho de Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus e não deu chances para o Liverpool, que se limitou a marcar os adversários.

O Liverpool acordou no jogo no fim do primeiro tempo, após um desentendimento entre jogadores em campo. Salah marcou aos 41 minutos e motivou o restante do elenco.

No segundo tempo, o Liverpool voltou a campo com outra postura com um bombardeio de finalizações. Logo no início, os anfitriões tiveram chance de empatar com uma penalidade máxima, mas Salah desperdiçou.

Enquanto isso, o Arsenal lutava para conseguir a posse de bola para voltar a dominar o jogo como na etapa inicial. O primeiro lance importante veio só aos 29 da etapa complementar.

Klopp decidiu colocar Roberto Firmino em campo aos 32 minutos. Em menos de 10 minutos, o brasileiro conseguiu empatar a partida e incendiou o Anfield. Após esse gol, o Liverpool teve mais três chances de virar o jogo.

POLÊMICA

No fim do primeiro tempo, o assistente da partida deu uma cotovelada em Robertson. As imagens geradas pela Premier League não mostraram a agressão ao vivo.