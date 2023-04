SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na opinião de Luiz Felipe Scolari, Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras. A comparação pode ser subjetiva, mas fica cada vez mais perto de se tornar realidade nos números.

Com a conquista do Campeonato Paulista neste domingo (9), sobre o Água Santa, o clube do Palestra Itália deu ao português seu oitavo título de expressão desde que chegou ao país, em 2020. Ele já é o segundo treinador mais vencedor do alviverde, com oito troféus. Está empatado com Vanderlei Luxemburgo.

Não é impossível imaginar que ele possa chegar ao primeiro lugar neste ano.

"É um cara que conhece de futebol. Faz uma história bonita no Palmeiras e já é um dos grandes da história do clube. Ele pode conquistar mais títulos. E que permaneça muito tempo", elogiou Dudu, atacante que voltou ao clube em 2021, após a conquista da Copa Libertadores do ano anterior.

Abel está a dois troféus de se igualar a Oswaldo Brandão, o maior ganhador da história palmeirense. O técnico que também é lembrado por ter acabado com a fila corintiana de 23 anos em 1977, obteve dez títulos no Palestra Itália, a começar pelo Torneio Início de 1946 até o Estadual de 1974. No meio disso, faturou a Taça Cidade de São Paulo (1946), o Paulista (1947, 1959 e 1972), a Taça Brasil (1960), a Taça Governador do Estado de São Paulo (1972) e o Brasileiro (1972 e 1973).

Excluídos da conta o Torneio Início, a Taça Cidade de São Paulo e a Taça Governado do Estado de São Paulo, de menor expressão, Abel já está na frente.

Neste ano, o Palmeiras ainda disputa a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Se for campeão da competição continental, ainda terá o Mundial de Clubes.

Esta é uma vantagem do português em relação a Brandão. Hoje em dia se disputam mais torneios. Na época do treinador morto em 1989, o Paulista era o mais importante. Havia também a Taça Brasil (depois chamado de outros nomes) e campeonatos esporádicas de curta duração. Como o Torneio Início, por exemplo, que era jogado em apenas um dia, em partidas de poucos minutos e que, em caso de empate, o vencedor era decidido pelo número de escanteios.

Mas Brandão esteve no Palmeiras quatro vezes para obter essa marca. Abel Ferreira vive sua primeira passagem. E ele conquistou duas vezes a taça mais importante da América do Sul: as Libertadores de 2020 e 2021.

Além do Paulista de 2023, ele já havia vencido o campeonato em 2022. Na atual temporada, também foi ganhador da Supercopa do Brasil. Há ainda na lista a Copa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2022) e o Brasileiro (2022).

São tantas vitórias que ele se sentiu na obrigação de alertar a imprensa, após a vitória suada sobre o Ituano, na semifinal do Estadual, que o Palmeiras não tem sempre a obrigação de ganhar. Mas, como definiu o lendário técnico inglês Brian Clough, vencer é um hábito, e, quando a equipe está acostumada a isso, encontra meios de fazer acontecer, mesmo sem jogar bem.

Essa foi uma contribuição de Abel Ferreira ao Palmeiras. Não foi raro, em situações complicadas, o time achar formas de obter o resultado.

Isso fez com que ele já se igualasse a Vanderlei Luxemburgo com oito títulos na agremiação. O campeão brasileiro de 1993 e 1994 também ganhou um Rio-São Paulo (1993) e cinco Paulistas (1993, 1994, 1996, 2008 e 2020). Ele teve cinco passagens pelo Palmeiras.