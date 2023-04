SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Atlético-MG não teve uma atuação brilhante, mas viu um Hulk decisivo guiar a equipe na vitória por 2 a 0 sobre o América-MG que deu o tetracampeonato mineiro ao Galo, o 48° na história, neste domingo (9). O atacante anotou os dois gols do time no Mineirão.

Hulk chegou aos 13 gols em 14 jogos na temporada e, dessa vez, venceu Matheus Cavichioli, que havia defendido um pênalti batido pelo camisa 7 no jogo de ida.

Com os gols anotado, Hulk chegou aos 11 no Campeonato Mineiro e passou Daniel Amorim, do Tombense, na artilharia da competição.

Com o placar do Mineirão somado 3 a 2 no duelo de ida, o Atlético-MG fechou o agregado em 5 a 2.

O Galo chegou ao tetracampeonato do Campeonato Mineiro, algo que nenhuma equipe fazia desde 1981. Naquela ocasião, o próprio Atlético venceu as edições de 1978, 1979, 1980 e 1981. O time ainda venceu os dois anos seguintes e chegou ao hexa.

O título vem depois de uma semana conturbada para Eduardo Coudet. Após a derrota para o Libertad, o treinador fez críticas à diretoria e indicou uma possível saída. No dia seguinte, em reunião, definiu sua permanência e pediu desculpas.

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Jemerson, Maurício Lemos e Rubens; Otávio, Igor Gomes (Battaglia) e Zaracho; Pavón (Patrick), Hulk e Paulinho (Edenílson). T.: Eduardo Coudet

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Arthur (Nino Paraíba), Éder (Everaldo), Iago Maidana, Ricardo Silva e Nicolas (Wellington Paulista); Alê, Juninho e Martínez; Felipe Azevedo (Matheusinho) e Mastriani (Henrique Almeida). T.: Vagner Mancini

Local: Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Cartões amarelos: Otávio, Everson, Hulk (ATL), Arthur, Mariano (AME)

Cartão vermelho: Otávio (ATL)

Gols: Hulk (26'/1°T), Hulk (26'/2°T)