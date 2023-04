SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Mezenga confirmou o acerto com o Santos após o vice-campeonato paulista pelo Água Santa. O time da baixada acertou a contratação do jogador por empréstimo até dezembro.

Apesar do "mistério" do atleta, o contrato com o centroavante de 34 anos já foi assinado.

O lateral-direito Gabriel Inocêncio, também do Água Santa, é outro reforço santista. Ele chega por empréstimo até o fim da temporada.

O Água Santa perdeu por 4 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque e foi vice do Estadual.