SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Rafael não gostou da ideia, mas aceitou o pedido do técnico Abel Ferreira para mudar de posição no Palmeiras em 2023.

Abel pediu para Zé Rafael ser o primeiro volante no Palmeiras, numa função bem mais defensiva, para substituir Danilo, negociado com o Nottingham Forest (ING).

Zé havia previsto uma temporada mais artilheira em 2023 e não aprovou de início, mas acatou e tentou aprender.

Atualmente, o meio-campista de 29 anos está adaptado com a função e fala com naturalidade sobre o esforço para se acostumar.

"Em 2022 eu fiz meu segundo ano como camisa 8, foi um ano bom. Então, fiquei meio assim porque já tinha me firmado. E ia mudar de novo para outra função, teve a adaptação. Não gostava do que estava fazendo por estar longe do gol, me sentia só correndo, não me sentia criando. Depois eles viram que eu não estava tão bem, mas falaram que eu fazia o que precisavam. Hoje estou pronto para ser o 5, não estou mais preocupado em não ser o 8. Queria fazer uns 10 gols, agora caiu para três", disse o jogador ao canal do Paulista, após o bicampeonato paulista pelo Palmeiras.