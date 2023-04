SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Álex Baena, jogador do Villarreal, decidiu registrar uma queixa na polícia contra Fede Valverde, do Real Madrid, pelo soco que lhe deu.

Baena tomou a decisão depois de avaliá-la com seus amigos mais próximos. O Villarreal dará todo o seu apoio ao jogador.

O caso passará por um processo criminal.

A polícia já levantou o boletim de ocorrência sobre o que aconteceu no Santiago Bernabéu. Ela colheu depoimentos tanto de Valverde quanto de Baena e das testemunhas do ocorrido.

O jogador do Real enfrenta uma possível condenação por pequeno delito.

Valverde também pode enfrentar uma sanção no âmbito desportivo.

O INCIDENTE

Fede Valverde deu um soco no rosto de Baena após a partida do último sábado (8).

O uruguaio esperava o rival na saída do vestiário, segundo o jornal espanhol Marca.

Baena negou que tivesse dito a Valverde "chore agora que seu filho não vai nascer", como garante a equipe de Valverde.

"Muito triste pelas agressões que sofri após o jogo e surpreso com o que estão falando de mim", escreveu nas redes sociais.

VERSÃO DA EQUIPE

O problema começou no confronto entre Real e Villarreal pela Copa do Rei.

Nesse jogo, Baena teria chutado Valverde e xingado seu filho.

Os representantes disseram que o jogador deixou passar o episódio. Mas, no jogo deste sábado (8), o rival teria repetido a provocação.

"Na partida da Copa do Rei, Baena chutou Fede e disse a ele: 'chora agora que seu filho não vai nascer'. Valverde o esperou no estacionamento, e lhe disse para não mexer com sua família", explicaram ao jornal espanhol Marca.