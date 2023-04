SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Weverton revelou que tinha uma aposta com Endrick durante o Campeonato Paulista.

O acordo entre os jogadorres vai render a doação de 200 cestas básicas.

Weverton participou do programa 'Mais Você', da Ana Maria Braga, na manhã desta segunda-feira (10).

A cada gol de Endrick, Weverton pagaria 50 cestas básicas. O atacante marcou um gol nos dois jogos da final do Paulista.

A cada jogo sem sofrer gol de Weverton, Endrick pagaria dez cestas básicas. O goleiro do Palmeiras ficou dez jogos com a baliza zero.

Palmeiras foi campeão do Campeonato Paulista na tarde de ontem (9) após vencer o Água Santa por 4 a 0.

Ana Maria, que é palmeirense, também comemorou o título do alviverde paulista.