PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional acertou as contratações do atacante Gabriel Barros, de 21 anos, e do volante Rômulo, de 23 anos.

Barros chega do Ituano após ser observado no Campeonato Paulista. O time colorado compra 50% dos direitos econômicos do jogador. Ele marcou um gol e deu uma assistência em 15 jogos nesta temporada.

Rômulo foi um dos destaques do Athletic no Campeonato Mineiro. Em sete jogos na competição, marcou um gol. Ele chega por empréstimo até o fim do ano com opção de compra ao fim do vínculo.

As duas negociações devem ser oficializadas ainda hoje.

O clube gaúcho também deve formalizar a chegada de Jean Dias, atacante de 32 anos que se destacou no Gauchão pelo Caxias.