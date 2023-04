A seleção feminina enfrenta a Alemanha, a partir das 13h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (11) em Nuremberg (Alemanha), no último jogo oficial antes da Copa do Mundo de futebol feminino, partida que, segundo a técnica Pia Sundhage, é de grande importância para definir a lista de jogadoras convocadas para o Mundial.

“Quando se fala em ir à Copa do Mundo, este é o último jogo, o que é muito importante. É claro, jogamos o Torneio She Believes e agora tivemos a Inglaterra [partida na qual o Brasil perdeu na disputa de pênaltis após igualdade de 1 a 1 nos 90 minutos] e a Alemanha. Por isso penso que isso nos aproxima muito da lista de jogadoras irão à Copa do Mundo”, declarou a sueca.

Segundo Pia, o confronto com as alemãs, que ocupam a 2ª posição do ranking de seleções da Fifa, também é uma ótima oportunidade para fazer experiências. Porém, a chave para uma boa apresentação está em manter a organização: “Em todos os jogos procuramos respostas, o que não será diferente neste. Nessa altura ainda podemos fazer as coisas de formas diferentes, podemos mudar a formação ou usar jogadoras diferentes. Eu diria que a organização é importante caso queiramos derrotar a Alemanha. Caso consigamos lidar com elas, ganhar a bola e manter mais a posse em relação ao que fizemos contra a Inglaterra, vamos nos sair bem”.

Na entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (10), a técnica sueca deu pistas de como sua equipe deve atuar diante da Alemanha, alternando momentos de uma postura mais defensiva, negando espaços ao ataque adversário, com horas nas quais as atletas brasileiras farão pressão alta, com a intenção de concentrar as ações nas proximidades da área alemã.

“Penso que lidamos bem com as mudanças que fizemos diante da Inglaterra. No primeiro tempo, usamos muito a defesa, mas no segundo mudamos a forma de jogar e atacamos mais. Contra a Alemanha esperamos ver algo semelhante e que as jogadoras abracem as mudanças, pois é importante ajustar o sistema e ser mais flexível para ir à Copa do Mundo”, declarou Pia.

A Copa do Mundo de futebol feminino será disputada na Austrália e na Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto. O Brasil está no Grupo F da competição. A seleção canarinho estreia no dia 24 de julho em Adelaide (Austrália) contra o Panamá. Depois a equipe brasileira medirá forças com a França, no dia 29 em Brisbane (Austrália). O último confronto da equipe comandada por Pia Sundhage na fase inicial será em 2 de agosto, diante da Jamaica, em Melbourne (Austrália).

