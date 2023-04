SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Washington Mystics selecionou a brasileira Stephanie Soares, da Universidade de Iowa State, na 4ª escolha do Draft 2023 da WNBA. Contudo, logo depois da seleção, a ala-pivô já foi trocada para o Dallas Wings.

Na troca, o Washington Mystics pegou do Dallas Wings uma escolha de segunda rodada do Draft de 2024 e uma de primeira rodada de 2025.

Stephanie Soares foi a primeira brasileira a ser selecionada a partir de uma universidade dos Estados Unidos, todas as outras tinham sido selecionadas de clubes profissionais.

Com 22 anos e 2,01m de altura, Stephanie Soares é atlética, veloz para seu tamanho e fortíssima na defesa. No ataque, ela é bem versátil e tem habilidade para arremessar de três pontos.

Porém, Stephanie Soares vem de uma lesão no joelho e foi operada, o que deve deixá-la de fora da temporada 2023 da WNBA. Mas a jogadora foi a 4ª selecionada no Draft, reúne todas as qualidades para se recuperar e atuar em grande nível na temporada de 2024.

Atualmente, apenas Damiris Dantas, que já atua pelo Minnesota Lynx, representa o Brasil na WNBA.

O Brasil já teve 13 atletas na WNBA, e Stephanie Soares pode ser a 14ª.

Confira a lista:

Leila Sobral (Washington Mistics)

Alessandra (Washington Mistics, Indiana Fever e Seattle Storm)

Kelly Santos (Detroit Shock e Seattle Storm)

Claudia das Neves (Detroit Shock e Miami Sol)

Adrianinha (Phoenix Mercury)

Helen Luz (Washington Mistics)

Clarissa dos Santos (Chicago Sky)

Cíntia dos Santos (Orlando Miracle)

Érika de Souza (Los Angeles Sparks, Atlanta Dream, Chicago SKY e Connecticut Sun)

Damiris Dantas (Minnesota Lynx)

Janeth Arcain (Houston Comets)

Nadia Colhado (Atlanta Dream e Indiana Fever)

Iziane Castro (Miami Sol e Phoenix Mercury)