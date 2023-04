RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou o adeus do meia Nenê, mas afirmou que ele volta no ano que vem para iniciar o "pós-carreira". A função, porém, ainda é uma incógnita.

O contrato de Nenê com o time cruzmaltino era válido até este mês. O jogador optou por seguir a carreira e foi liberado.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o meia disse que "ano que vem eu estou de volta, fora dos gramados, mas vou estar com vocês".

O jogador fez cursos da CBF de Licença B e executivo visando à preparação para o futuro.

Atualmente, o Vasco conta com o ex-lateral Léo Matos no corpo do departamento de futebol.

CONVERSAS E MUDANÇA DE RUMO

Nenê já tinha sido avisado pelo Vasco que não renovaria mais o contrato.

Havia uma ideia que ele já assumisse um cargo na gestão agora.

O jogador, porém, quer continuar no futebol e deve se aposentar apenas ao final desta temporada.

Na última renovação ficou acertado um jogo de despedida para o meia no Maracanã. O UOL apurou que ele acontecerá no final deste ano ou no início do ano que vem.

O jogador esteve no CT Moacyr Barbosa na tarde desta segunda-feira, onde se despediu dos companheiros e funcionários do clube.

NENÊ NO VASCO

Nenê teve duas passagens por São Januário. Entre 2015 e 2017, e, posteriormente, entre 2021 e 2023.

Ele foi campeão do Carioca em 2016.

Foi artilheiro do Cruz-Maltino em 2016 e 2017.

Nenê também se tornou peça importante nos acessos de 2015 e 2022.

O meia se tornou o segundo maior artilheiro do Vasco no Século XXI, com 63 gols.

É o líder do Cruz-Maltino em assistência também no século, com 51

É segundo jogador do Vasco em participações em gols no mesmo recorte, com 114.