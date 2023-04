RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A arbitragem começa o Campeonato Brasileiro com novo contrato de patrocínio e acordo ampliado com a empresa que presta serviços para o VAR.

A Macron passa a ser a fornecedora de material esportivo dos árbitros neste ano.

O contrato com a empresa italiana tem duração de quatro anos e substitui a Kappa.

A Hawk-Eye renovou o acordo com a CBF para ser a operadora do VAR na Série A e ampliou a abrangência para a Série B.

O novo vínculo com a companhia também tem duração de quatro anos.

CADÊ A ROUPA?

Os árbitros ainda vestiram Kappa na pré-temporada iniciada na semana passada, no Rio. O enxoval da nova parceira ainda não ficou pronto.

Mas dois banners da Macron estavam à beira do campo do Clube de Aeronáutica, onde aconteceram as atividades práticas.

VAR COM FORNECEDORA ÚNICA

A Hawk-Eye já trabalhava com o VAR desde que a CBF adotou a ferramenta, em 2018. Mas os jogos na Série B eram operados pela Sportshub.

O serviço da empresa não agradou à comissão de arbitragem, em um contrato assinado em meados de 2021 e expirou em dezembro de 2022.

A recomendação da comissão de arbitragem, tecnicamente, foi trazer a Hawk-Eye para as duas divisões neste ano.

A Hawk-Eye tem participação ativa na pré-temporada dos árbitros porque uma estrutura com duas cabines de VAR é montada nos treinos feitos no Rio como forma de preparação para os torneios nacionais.