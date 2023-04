PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Gonçalo Ramos ganhou holofotes na Copa do Mundo do Qatar ao desbancar Cristiano Ronaldo. Hoje, o artilheiro do Benfica está valorizado e de olho na semifinal da Liga dos Campeões.

O QUE ACONTECEU

Com 21 anos, ele surpreendeu a todos quando foi escolhido pelo técnico Fernando Santos para começar como titular da seleção portuguesa contra a Suíça, pelas oitavas de final. A alternativa impôs a Cristiano Ronaldo a reserva pela primeira vez em jogos de Copa do Mundo.

Com a bola rolando, ele marcou três gols e deu uma assistência na vitória por 6 a 1 dos lusitanos, se tornando o jogador mais jovem a marcar três vezes num mata-mata de Copa do Mundo desde Pelé em 1958.

Depois da Copa ele não perdeu ritmo e já soma 25 gols e cinco assistências na atual temporada. Artilheiro de seu time e no topo dos goleadores do Campeonato Português, ele é a principal arma no jogo de ida das quartas de final da Champions, hoje, contra a Inter de Milão.

O rendimento desperta interesse dos maiores clubes do mundo. Segundo a mídia da Europa, os principais candidatos a levar os gols e assistências de Ramos são Manchester United, da Inglaterra, e Real Madrid, da Espanha.

Com vínculo até 2026, ele possui uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros (R$ 660,3 milhões na cotação atual) e as ofertas já se aproximam disso.

"A minha vontade é estar no Benfica, continuar no Benfica. Em relação a renovação não há muito a dizer. O espírito da equipa está como sempre esteve. Quando ganhamos não ficamos a festejar uma semana e quando perdemos não nos ficamos a lamentar. Temos jogos de três em três dias e não há tempo para desperdiçar novas oportunidades" Gonçalo Ramos, jogador do Benfica.