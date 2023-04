RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores do Flamengo presentes na premiação do Campeonato Carioca neta segunda-feira (10) se esquivaram das perguntas sobre o técnico Vítor Pereira. Já os dirigentes rubro-negros não compareceram.

Estiveram presente no evento o atacante Pedro, o lateral esquerdo Ayrton Lucas e o zagueiro Fabrício Bruno, que entraram na lista da seleção do Campeonato Carioca.

O trio estava na companhia de suas esposas e de um assessor de imprensa do departamento de futebol.

Fabrício Bruno disse que o assunto "não era de sua alçada". Ele foi o único a conceder entrevista na chegada: "Amanhã [terça-feira] a gente se apresenta para treinar normal. São coisas que não são da minha alçada [sobre a provável saída de VP]", disse o zagueiro.

A reportagem apurou que Pedro comentou a pessoas próximas que os jogadores do Flamengo não foram comunicados de maneira oficial sobre nenhuma decisão da diretoria em relação a treinador. Ele não concedeu entrevista coletiva.

DIRIGENTES DO FLAMENGO SÃO OS ÚNICOS QUE NÃO COMPARECEM

O Flamengo foi o único clube, entre os quatro grandes, que não enviou um representante da diretoria para o evento, que aconteceu em um hotel de luxo no bairro da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O time rubro-negro costuma enviar o vice de Futebol, Marcos Braz, o diretor-executivo, Bruno Spindel, ou o diretor de Relações Exteriores, Cacau Cotta, mas nenhum se fez presente.

Braz e Spindel passaram todo o dia focados no processo de saída do técnico Vítor Pereira do clube.

A diretoria do Flamengo tem negociado a forma de pagamento da multa rescisória do português, que é de pouco menos que R$ 15 milhões.

O Botafogo enviou para a premiação o diretor-geral da SAF, Thairo Arruda.

O Fluminense foi representado pelo presidente, Mário Bittencourt, além de outros dirigentes.

Já o Vasco contou com o CEO de sua SAF, Luiz Mello, com o diretor financeiro, Lúcio Barbosa, e o com o diretor de Comunicação, Felippe Costa.