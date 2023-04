SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se o Palmeiras já tinha desfalques para a final do Paulista contra o Água Santa, agora o técnico Abel Ferreira ganhou mais problemas com as lesões de Rony e Raphael Veiga.

O próximo compromisso do time alviverde é contra o Tombense, nesta quarta-feira (12), no Allianz Parque, pela Copa do Brasil.

Rony jogou a final do Paulista com uma fratura no antebraço e agora passará por cirurgia. O atacante fez um tratamento conservador especial para a decisão e deve parar por um mês e meio.

Raphael Veiga sentiu lesão no primeiro tempo, e foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo. Ele será avaliado e passará por exames, mas Abel já adiantou em coletiva que "perdeu" o jogador.

Com a dupla, o Palmeiras chega a seis jogadores em seu departamento médico. Os laterais Piquerez e Mayke e os meias Atuesta e Bruno Tabata já foram ausência na final.

Se Abel quiser poupar os jogadores que foram campeões no domingo (9), as crias da Academia devem ser maioria na equipe. Os jogadores revelados pela base tem assumido cada vez mais protagonismo no clube.

Sem Raphael Veiga, Fabinho pode ser o escolhido, com Jhon Jhon como opção. Tabata tenta se recuperar a tempo para a partida.

Na vaga de Rony, Artur seria opção, mas ele está fora da competição por já ter jogado pelo Red Bull Bragantino. Com isso, a vaga deve ficar entre Breno Lopes e Giovani.

Naves e Garcia são outros jogadores revelados pelo clube que podem ganhar chance nesta quarta. Sem Piquerez, Vanderlan deve seguir como titular.

Um possível time do Palmeiras é: Weverton (Marcelo Lomba); Garcia (Marcos Rocha), Luan, Naves e Vanderlan; Fabinho, Ríos e Jhon Jhon (Tabata ou Jailson); Breno Lopes, Giovani e Flaco López.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: Às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (11)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa/RS)

Transmissão: Amazon Prime Video