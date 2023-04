SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Inter de Milão venceu o Benfica por 2 a 0, com gols de Barella e Lukaku, no primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões.

A Inter de Milão quebrou longa sequência negativa. Os italianos não venciam há seis partidas por todas as competições.

O Benfica perdeu pela primeira vez nesta Liga dos Campeões. A equipe portuguesa somava seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota na competição, além de outros quatro triunfos nas fases anteriores aos grupos.

O jogo de volta é no dia 19 de abril, às 16h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza. Com o resultado conquistado no Estádio da Luz, a Inter pode até perder por um gol de diferença em casa que mesmo assim voltará à semifinal após 13 anos.

BENFICA

Odysseas; Gilberto, António Silva, Morato e Grimaldo; Chiquinho e Florentino Luís (David Neres); João Mário, Rafa Silva e Aursnes; Gonçalo Ramos. T.: Roger Schmidt

INTER DE MILÃO

Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni (De Vrij); Dumfries (D'Ambrosio), Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Di Marco (Gosens); Lautaro Martínez (Joaquín Correa) e Dzeko (Lukaku). T.: Simone Inzaghi

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Cartões amarelos: António Silva (Benfica), Brozovic e Dzeko (Inter de Milão)

Gols: Barella (6' 2ºT) e Lukaku (37' 2ºT)