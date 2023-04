SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti exaltou o brasileiro Vinícius Júnior em coletiva antes do duelo entre Real Madrid e Chelsea, nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

"Ele está imparável agora. Às vezes, eles o param, mas outras vezes não, porque ele segue e segue. Ele joga com uma continuidade espetacular. Ele não se reserva, está sempre no máximo, até no treino", disse Ancelotti.

Frank Lampard como técnico. "Tenho 20 anos a mais de experiência, mas isso não vai mudar o que acontece no jogo. É um profissional fantástico, extraordinário e neste caso acho que vai ser de muita utilidade. A verdade é que chegou há apenas uma semana e vai se sair bem no tempo que ficar no Chelsea".

**DUELO NA CAMPIONS PASSADA**

"É um pensamento diferente. Você tem que tentar aproveitar para administrar a volta, que será decisiva. Mas, exceto pelo jogo fora de casa em Paris, no ano passado, acho que jogamos bem e merecemos ganhar a Liga dos Campeões".

**ANCELOTTI X CHELSEA**

- Carlo Ancelotti comandou o Chelsea entre 2009 e 2011.

- O técnico inclusive já se declarou torcedor dos Blues e voltou a fazê-lo na coletiva de hoje.

- Ele conquistou a Premier League 2009/10, a Copa da Inglaterra 2009/10 e a Supercopa da Inglaterra de 2009.