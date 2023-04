SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo errou muito e saiu vaiado pela torcida no Morumbi ao empatar em 0 a 0 com o Ituano, em jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil disputado na noite desta terça-feira (11).

O retorno de Calleri, depois de quase dois meses de afastamento por lesão, não foi suficiente para os mandantes superarem a equipe de Itu, que chegou a assustar em contra-ataques gerados por trapalhadas do adversário.

Rogério Ceni, aliás, optou por escalar o argentino ao lado de Erison, sacando David do time titular. Apesar da insistência tricolor em investidas pelas laterais, a dupla de centroavantes não conseguiu se sobressair pelo alto na 1ª etapa.

O sistema de três zagueiros dos mandantes foi desmontado no intervalo: com David e Luciano abastecendo Calleri, o resultado foi um São Paulo ligeiramente mais agressivo ?mas ainda assim nervoso e ineficiente até o apito final.

Os times voltam a se enfrentar no dia 25 de abril, desta vez no interior paulista. Quem vencer no placar agregado passa de fase.

Antes disto, no entanto, as equipes têm estreias pelo Campeonato Brasileiro: o time de Ceni encara o Botafogo pela Série A neste sábado (15), enquanto o Ituano recebe o Ceará, um dia antes, pela Série B.

SÃO PAULO

Rafael; Arboleda, Alan Franco (Rafinha) e Beraldo (Diego Costa); Nathan (David), Jhegson Méndez, Nestor (Patryck), Wellington Rato e Michel Araújo; Erison (Luciano) e Calleri. T.: Rogério Ceni

ITUANo

Jefferson Paulino; Claudinho, Carlão (Marcel) e Rafael Pereira; Pacheco (Aluisio), José Aldo (Marcelo Freitas), Lucas Siqueira, Eduardo Person e Jonathan Silva (Mário Sérgio); Paulo Victor e Quirino (Alejandro). T.: Gilmar Dal Pozzo

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luis Carlos de Franco Costa (RN) e Jean Márcio dos Santos (RN)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Público: 28.724 torcedores

Renda: R$ 821.663,00

Cartões amarelos: Nathan, Calleri e Wellington Rato (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: não houve