RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou a demissão do técnico Vítor Pereira e a diretoria busca um substituto. Ele é o terceiro estrangeiro a deixar a Gávea em meio a uma crise e sem títulos conquistados. O português Jorge Jesus e o argentino Jorge Sampaoli são os mais cotados.

Sob o comando de Vítor Pereira, o time foi vice da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Carioca, além da terceira colocação no Mundial de Clubes.

Na gestão de Rodolfo Landim, ele foi o quarto técnico estrangeiro a ser contratado, e o terceiro a sair sem deixar muitas saudades.

No time rubro-negro, Pereira teve 18 jogos, com dea vitórias, um empate e sete derrotas.

DEMISSÕES ANTERIORES

Antes de Vítor Pereira, o Flamengo deu adeus ao espanhol Domènec Torrent e ao português Paulo Sousa.

Dome foi o escolhido para substituir Jorge Jesus, em 2020.

Entre Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, foram 24 jogos à frente da equipe rubro-negra, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Domènec tinha contrato até o fim de 2021, mas a saída aconteceu em novembro de 2020, depois de grande pressão diante de duas goleadas consecutivas no Brasileiro, 4 a 0 para o Galo e 4 a 1 para o São Paulo.

Paulo Sousa foi anunciado em dezembro de 2021, para substituir Renato Gaúcho.

O português esteve à frente do time em 32 jogos, com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas.

A pressão ficou grande após o vice no Carioca, e houve forte protesto na porta do CT Ninho do Urubu.

A dificuldade na gestão do elenco, com destaque para a rusga com o goleiro Diego Alves, e a "terceirização da culpa" em coletivas foram os fatores determinantes para a troca do comando.

Sousa tinha contrato por duas temporadas, mas a passagem durou pouco mais de seis meses. A demissão aconteceu em junho.