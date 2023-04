RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Silencioso e menos badalado que outros companheiros, Jhon Arias mudou de vida desde que chegou ao Fluminense. Depois do começo tímido, se tornou um dos pilares da equipe, e, após o título do Carioca, diz: é o melhor do mundo.

Arias exalou confiança e deixou para trás o jeito tímido. Jogador querido por Fernando Diniz, ele se vê no mesmo patamar de seus ídolos.

"Para mim, falando muito sério, sempre tenta se achar o melhor do mundo. E não tem ninguém melhor no mundo do que eu. Claramente tem caras no mundo que são muito bons, tenho ídolos, agora jogo com um deles. Mas desfruto do meu momento, meu presente. Tenho certeza que tenho muito a dar ainda", disse ele.

O colombiano viveu um começo mais tímido no Flu, inclusive dentro de campo. Ele superou um drama pessoal após a morte da avó e se adaptou ao clube e ao país. Agora, mais solto nas entrevistas e no português, está em lua de mel com a torcida.

Uma máquina fisicamente, como é definido até internamente, Arias faz treinos com um personal fora do dia a dia e tem cuidado grande com a alimentação. Ele tem um nutricionista particular que o ajuda nisso.

Depois da vitória no Campeonato Carioca, o colombiano espera que o Flu faça algo grande na temporada.

"Quando saí da Colômbia estava motivado para chegar a um clube tão grande. Fiquei feliz com a oportunidade. Desfruto do meu presente e de cada coisa que acontece. Me sinto identificado. Esse é o começo de muitas vitórias e muitas taças. Tomara que seja um ano surreal. Estamos merecendo fazer algo histórico para todos", acrescentou.

MARATONA

Arias foi convocado para servir a seleção colombiana na última Data Fifa, em dois amistosos contra Japão e Coreia do Sul, ambos na Ásia.

Ele chegou ao Rio somente na sexta-feira de madrugada e foi para o treino do Fluminense horas depois. No sábado, entrou em campo.

Na madrugada de segunda para terça-feira o Fluminense embarcou para Lima, onde disputou a Libertadores. De volta na quinta, teve pouco descanso.

"Eu brincava com os caras que estava parecendo piloto pela quantidade de voos que peguei. Claro que tem o cansaço acumulado. Mas eu sou feliz de jogar no Fluminense. Dou a minha vida pelo clube. O Fernando Diniz é um cara que consegue identificar muito em que parte do campo consigo evoluir melhor. Foi um trabalho impecável", disse Arias.