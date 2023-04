PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Junior Messias, 31 anos, chegou ao Milan depois de muito esforço. Antes de atingir o sucesso, o brasileiro largou o futebol e foi entregador em uma loja de eletrodomésticos na Itália. Agora ele pode estar em campo pela Liga dos Campeões contra o Napoli.

Junior Messias começou na base do Cruzeiro, mas não teve o sucesso esperado e precisou abandonar a carreira para ajudar a família.

Em 2011, com o futebol já no passado, ele seguiu os passos do irmão e partiu para Itália em busca de melhores condições de vida.

Por lá, virou entregador em uma loja de eletrodomésticos. Nos períodos de folga do trabalho, Messias seguiu atuando de forma amadora disputando os torneios da Unione Italiana Sport Per Tutti, uma liga de futebol de várzea local.

Foi num desses jogos que o atacante foi observado pelo treinador do Casale, da quarta divisão. Depois de um período de testes, ele passou a integrar o elenco do time - que também é amador -em 2015.

Messias tinha 24 anos, idade avançada para quem busca fazer carreira no futebol. Mas as coisas começaram a acontecer para ele. Do Casale partiu para o Chieri, depois para o Gozzano, quando disputou a Série C e chamou atenção do Crotone.

No Crotone, o brasileiro empilhou boas atuações, levou o time à Série A e deu o passo mais importante da carreira: na temporada 2021/2022, foi emprestado ao Milan. Depois do bom rendimento, o clube resolveu exercer a cláusula de compra e ficar com ele definitivamente.

Na atual temporada ele disputou 26 partidas (titular em 16), marcou cinco gols e deu duas assistências. Depois de ter largado o futebol e ter atingido um clube grande apenas com 30 anos, Messias já conquistou um Scudetto e sonha com a Champions League.

Se alguém tivesse me contado [que ele chegaria à Liga dos Campeões], eu não teria acreditado. Eu acredito em Deus, para ele, nada é impossível

Junior Messias, jogador do Milan, à DAZN.