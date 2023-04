SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni falou sobre diversos assuntos na coletiva do São Paulo depois do empate sem gols contra o Ituano, pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (11). Entre os principais, a situação de Luan, a razão de Luciano não jogar e o atrito com Marcos Paulo.

**Por que Luciano não é titular?** "Jogando no sistema com linha de cinco, precisamos de dois jogadores mais próximos da área, e isso sai um pouco da característica do Luciano. Contra o Água Santa, no final, ele declarou que estava tentando se adaptar à posição [de armador]. Eu repito que, na minha opinião, é uma posição muito parecida com a que ele joga. Ele gosta de sair e flutuar. Hoje ele veio flutuar. Vou usar o Luciano na posição que ele gosta de jogar: fazendo dupla de ataque quando tiver essa possibilidade. É um jogador que gosto bastante, mas com este sistema é mais difícil, prefiro dois jogadores que estejam mais presentes dentro da área. Mas conto com ele, é um jogador de característica única e terão jogos em que ele será muito importante."

**Como ficou o clima após o atrito com Marcos Paulo?** "O clima é bom. A única anormalidade é a postagem dele na internet, fora disso, não tem nada de anormal. Converso sempre com educação e respeito. Trabalho todos os dias com ele e não tenho problemas, é um bom menino e até entrou no último jogo. Entendo quando o jogador fica chateado e podemos conversar, mas se expressar na internet é a única anormalidade que existe. Trato super bem, cobro durante as atividades diárias todos de maneira igual. É um assunto encerrado, não tem absolutamente nenhum atrito."

Rogério Ceni discutiu com Marcos Paulo, em treino, com direito a mão no peito e dedo em riste, em meados do mês passado. A atitude irritou o elenco e uma crise precisou ser contornada no clube

**Luan barrado:** "Da minha parte, a gente gostaria que ele renovasse com o São Paulo. Penso em preservar a relação com o clube, mas não é uma ordem da direção [deixá-lo fora dos jogos]. [Para mim,] é melhor definir a situação. Quer ficar? Vai ficar, vai ter oportunidades. [Barrá-lo] é uma decisão mais fácil, que preserva o São Paulo. Ano passado, tivemos casos do Igor Gomes, do Luizão... a gente pode refletir. É esperar. Parece que tem uma resposta para dar agora. Quem sabe consigam entrar em acordo. É uma decisão minha e temos outros jogadores na função."

**Conversou com o atleta sobre o caso? **"Já conversei várias vezes com o Luan sobre várias coisas, desde a época em que ele estava machucado. Acho que ele pode ajudar o clube, só gostaria que o caso fosse resolvido."

E os reforços? "Tentamos alguns jogadores, mas não conseguimos. Temos um ótimo elenco com os que estão no DM. O São Paulo não tem dinheiro para sair contratando todo mundo e infelizmente houve lesões graves com muitas cirurgias. Temos time para ser competitivo, junto com os jogadores que estão afastados. É uma infelicidade porque temos elenco para ser competitivos, é uma pena que cinco ou seis jogadores estão afastados por um longo prazo."

"Tentamos alguns jogadores, tentamos o Jamerson, o Bernardo Schappo, mas buscamos soluções. Todos estão se esforçando ao máximo. Diante de uma fraca apresentação como a de hoje, a gente fica preocupado [com o desempenho no Brasileiro]."