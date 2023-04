SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Botafogo-SP na terça-feira (11), por 2 a 0, pela Copa do Brasil, e engatou sua terceira vitória consecutiva. Contudo, a equipe ainda tem erros a serem corrigidos, segundo o técnico Odair Hellmann.

Odair elogiou o primeiro tempo do Santos, mas apontou erros cometidos no segundo tempo, em entrevista coletiva.

O treinador disse que a equipe precisa segurar mais a bola com o placar a seu favor, mesmo que esteja bem consistente defensivamente.

Odair disse que trabalhará os erros da equipe já visando a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, que ocorre no próximo domingo (16).

MUDANÇA DE DISCURSO

O Santos vem de três vitórias consecutivas (Iguatu, Blooming e Botafogo-SP), algo que não acontecia desde maio de 2022.

Os bons resultados têm mudado o discurso no Santos, que já é de mais confiança para o Campeonato Brasileiro.

Na coletiva, Odair Hellmann destacou que a sequência gera bom ambiente e confiança na equipe.

Em entrevista ao "sportv" logo após a vitória contra o Botafogo-SP, Marcos Leonardo disse que o Peixe lutará para ser campeão do Brasileiro.

Agora é focar no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil e a gente não pode bobear. A gente vai trabalhar para conquistar o máximo de pontos possíveis, se Deus quiser ser campeões e conquistar uma vaga na Libertadores" Marcos Leonardo, atacante do Santos

FLERTE COM REBAIXAMENTOS

Os últimos anos não têm sido fáceis para o Santos. Na edição passada do Campeonato Brasileiro, o time viveu momentos conturbados e chegou a flertar com o seu primeiro rebaixamento na história. Ao final da competição, no entanto, ficou na 12ª colocação, com 47 pontos, 11 acima do Atlético-GO, primeiro time no Z4.

Neste ano, o Peixe também chegou a passar aperto no Campeonato Paulista. Até perto da reta final do estadual, a equipe convivia com o risco do rebaixamento, mas conseguiu escapar. Os maus resultados, no entanto, deixaram o time fora das quartas de final pelo segundo ano consecutivo.