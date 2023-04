SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do PSG, Christophe Galtier, foi acusado de ter proferido falas racistas em agosto de 2021, quando comandou o Nice.

Julien Fournier, ex-Diretor de Futebol do Nice, acusou Galtier, por e-mail, de palavras racistas e discriminatórias durante sua passagem pelo clube.

A informação é do jornalista independente Romain Molina.

Galtier teria reclamado do excesso de jogadores negros e muçulmanos no time.

"Ele [Galtier] respondeu que tinha que levar em conta a realidade da cidade, e que de fato não poderíamos ter tantos negros e muçulmanos na equipe", diz o e-mail, segundo o jornalista.

Fournier já havia insinuado indiretamente que Galtier tinha ido mal no Nice em setembro do ano passado. "Christophe Galtier nunca mais entrará em um vestiário, nem na França, nem na Europa (...) São coisas que me tocam profundamente", disse.

"Ele [John Valovic-Galtier ? filho de Galtier] me explicou que esta equipe não era como ele, que não podíamos continuar assim. Pedi a ele que me explicasse para que eu pudesse entender melhor e ele disse: 'Você montou um time de escória'. (...) Pedi que fosse mais preciso e ele acrescentou: 'Só há negros e metade da nossa equipe está na mesquita às sextas-feiras à tarde'. Disse ao Sr. John Valovic-Galtier que estava indignado com seus comentários e pedi a ele que saísse imediatamente do meu escritório" trecho do e-mail

PSG VAI INVESTIGAR

Embora os fatos tenham ocorrido antes da chegada de Galtier ao PSG, a direção do clube não teve outra escolha a não ser agir contra acusações.

O clube, segundo a emissora RMC Sport, instaurou uma investigação interna para apurar os fatos e saber se o que Fournier denuncia está de acordo com a realidade do ocorrido em Nice.

As supostas declarações de Galtier sobre a religião muçulmana têm chamado atenção especial, dada a origem dos donos e do presidente do clube (Qatar), segundo a RMC.