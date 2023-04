SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei (STJD) concedeu nesta quarta-feira (12) uma liminar a Wallace Souza, e assim ele poderá disputar as finais da Superliga pelo Sada/Cruzeiro.

A liminar foi concedida por Eduardo Affonso de Santis Mendes de Farias Mello, presidente em exercício do STJD do vôlei. Apesar disso, a decisão é provisória e não é uma análise do mérito final, que ainda vai ser feita pelo colegiado do STJD.

Eduardo Mello baseou sua decisão em dois princípios do direito esportivo: "periculo in mora" (perigo da demora) e "fumus boni iuris" (fumaça do bom direito). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL.

A fase final da Superliga começa neste sábado (15), com a partida entre o Cruzeiro e o São José, às 21h (de Brasília). Caso o mérito não seja julgado até lá, Wallace poderá atuar na partida.

ENTENDA O CASO

Wallace está afastado dos jogos desde o início de fevereiro, após publicar nas redes sociais, em 31 de janeiro, uma foto em estande de tiro, segurando uma arma, e em seguida abriu para perguntas dos seguidores. Um deles perguntou se Wallace usaria a arma para atirar no rosto do presidente Lula.

O atleta, apoiador declarado de Jair Bolsonaro, republicou a mensagem com uma enquete: "Alguém faria isso?" As alternativas de resposta eram "sim" e "não".

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB) suspendeu o oposto por 90 dias. Segundo a entidade, o afastamento do atleta foi com base nos artigos 8º e 34 do Código de Conduta Ética do COB, representado pelo "ato antiético de promover e incitar a violência por meio da internet e das redes sociais".

Suspenso pelo COB, Wallace também foi alvo de notícia de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Voleibol. Entretanto, o STJD arquivou a denúncia, alegando que não há relação entre a publicação com o esporte.